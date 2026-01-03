Haberler

Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye çadır kent

Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye çadır kent
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayrat İnsani Yardım Derneği, kış aylarında zor durumda kalan Gazzelilere destek olmak amacıyla yaklaşık 300 kişilik bir çadır kent kurdu. Proje kapsamında birçok altyapı çalışması da gerçekleştirildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, kış aylarında zor günler geçiren Gazzeliler için yaklaşık 300 kişilik çadır kent kurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de zemin hazırlığı ve çit çevirmeyle başlayan proje kapsamında kubbe şeklinde 58 çadır yerleştirildi.

Kamp alanında her biri 4 tuvaletten oluşan ikişer bölüm ve bir duş ünitesi hazırlandı.

Altyapının tahrip olması nedeniyle kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı bölgede, atık sular foseptik çukurları aracılığıyla bertaraf ediliyor. Tuvalet ünitelerinde her biri 500 litrelik ikişer su bidonu yer alıyor.

Çadır kentin su ihtiyacı, dernek tarafından onarılan ve alana yakın bir noktada bulunan kuyudan karşılanıyor. Bu kuyudaki dalgıç pompasının çalışabilmesi için güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Aynı altyapı kampın genel aydınlatmasında da kullanılıyor.

Dernek, Gazze'de güvenli barınma, temiz su ve temel yaşam koşullarına erişimi sağlamak amacıyla yürüttüğü insani yardım çalışmalarını gelecek dönemde de artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı