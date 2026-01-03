Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye çadır kent

Hayrat İnsani Yardım Derneği, kış aylarında zor günler geçiren Gazzeliler için yaklaşık 300 kişilik çadır kent kurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de zemin hazırlığı ve çit çevirmeyle başlayan proje kapsamında kubbe şeklinde 58 çadır yerleştirildi.

Kamp alanında her biri 4 tuvaletten oluşan ikişer bölüm ve bir duş ünitesi hazırlandı.

Altyapının tahrip olması nedeniyle kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı bölgede, atık sular foseptik çukurları aracılığıyla bertaraf ediliyor. Tuvalet ünitelerinde her biri 500 litrelik ikişer su bidonu yer alıyor.

Çadır kentin su ihtiyacı, dernek tarafından onarılan ve alana yakın bir noktada bulunan kuyudan karşılanıyor. Bu kuyudaki dalgıç pompasının çalışabilmesi için güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Aynı altyapı kampın genel aydınlatmasında da kullanılıyor.

Dernek, Gazze'de güvenli barınma, temiz su ve temel yaşam koşullarına erişimi sağlamak amacıyla yürüttüğü insani yardım çalışmalarını gelecek dönemde de artırarak sürdürmeyi hedefliyor.