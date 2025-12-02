Haberler

Hayrabolu Göleti Kuraklık Nedeniyle Çekildi

Hayrabolu Göleti Kuraklık Nedeniyle Çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki gölette su seviyesi, kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. Mahalle muhtarı, son yağışların yeterli olmadığını ve göletin kuruma noktasına geldiğini belirtti. Su seviyesinin yükselmesi için yağmur ve kar yağışına ihtiyaç duyuluyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki göletin büyük bölümünde su, kuraklık nedeniyle çekildi.

Bölgede süren kuraklık, baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin hızla düşmesine yol açtı. Tarımsal sulamada kullanılan Hayrabolu Göleti'nde suyun ciddi oranda azaldığı gözlendi.

İlyas Mahallesi Muhtarı Cumhur Çakmaz, AA muhabirine, son yağışların yeterli olmaması nedeniyle göletin kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Yağmur ve kar yağışının etkili olması halinde göletin yeniden eski seviyelerine kavuşabileceğini dile getiren Çakmaz, "Son yağışlar maalesef etkili olmadı. Gölette balıklar yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Batu da daha önce göletin bu kadar kuruduğuna şahit olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.