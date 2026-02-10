Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
2021 yılında mezun olan Büşra Gelir, Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet vermeye başladı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan, Gelir'in göreve başlamasıyla sağlık hizmetlerinin güçleneceğini belirtti.

Hayrabolu Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Büşra Gelir, görevine başladı.

2021 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Gelir, ilk görev yeri olan Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hizmet verecek.

Uzman doktorun göreve başlamasıyla birlikte, Hayrabolu'da kadın hastalıkları ve doğum alanındaki sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan da yeni atanan Dr. Gelir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Kiracı ve Tunçer makamda bir süre görüştü.

Tunçer, ziyaret için Kiracı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
