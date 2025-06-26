Hayrabolu'da Yangın: 7 Dekar Buğday Alanı Zarar Gördü
Hayrabolu ilçesinde Çene Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 7 dekar alan zarar gördü. Ayrıca, Süleymanpaşa'da firari bir hükümlü yakalandı ve evinde uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.
Hayrabolu ilçesinde 7 dekar buğday ekili alan yandı.
Çene Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
- Süleymanpaşa'da firari hükümlü yakalandı
Süleymanpaşa'da firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Evinde uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde arama yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.