Hayrabolu'da Ruhsatsız Tüfek ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri, bir otomobilde ruhsatsız tüfek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Sürücü ve ev sahibi gözaltına alındı.
Hayrabolu ilçesinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
M.D'nin aracında yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
-Evde uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde C.K'nın evinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde, şüphe üzerine İ.E'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.