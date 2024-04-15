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Hayrabolu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.B'ye ait evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine S.F'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 1,5 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ergene'de tüfek ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.B.S'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında tüfek ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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