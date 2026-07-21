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Tekirdağ'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hisar Mahallesi Hayrabolu Kavşağı'nda H.G'nin kullandığı 59 ACA 897 plakalı kamyon ile B.C'nin kullandığı 16 JDS 04 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki F.K, E.K, V.K, ile Ü.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ü.K. ve V.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü H.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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