Hayrabolu'da Genç Çiftçilere 212 Bin Kışlık Sebze Fidesi Dağıtıldı

Hayrabolu ilçesinde Genç Çiftçilerin Tarıma Kazandırılması Projesi kapsamında 212 bin 100 adet kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

İlçede düzenlenen törende çiftçilere, lahana, karnabahar ve kıvırcık marul çeşitlerinden oluşan fideler teslim edildi.

Törene, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Hayrabolu'da öğrencilere sağlıklı yaşam anlatıldı

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, yaptığı yazılı açıklamada Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Sağlıklı yaşamın çocuk yaşta başladığını aktaran İnan, yıl boyunca okullarda etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Etkinliklerde, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.