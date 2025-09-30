Haberler

CHP'li belediye başkanı Tuncer Başoğlu partisinden istifa etti

CHP'li belediye başkanı Tuncer Başoğlu partisinden istifa etti
Güncelleme:
CHP'de peş peşe yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Başoğlu, "Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim." dedi.

CHP'li Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisinin ilçe kongresinde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı. Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

Son olarak Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ilçe başkanıyla yaşadığı sorunları gerekçe göstererek CHP'den ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
