Afad: Ankara'nın Haymana İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise yaklaşık 7.74 kilometre olarak kaydedildi.
(DENİZLİ) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Haymana olan saat 17.49'da kaydedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: ANKA