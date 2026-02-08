Hayırseverlerin ördüğü 200 bere, Mehmetçik'e teslim edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçik'e teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Urla/ İzmir'de ikamet eden Gülşen Pısıl Hanım ve arkadaşlarının gönülden örmüş olduğu 200 adet bere, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alınarak 7'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na gönderilerek Mehmetçiklerimize teslim edildi" denildi.

Paylaşımda, berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürüne ilişkin görüntülerine de yer verildi.