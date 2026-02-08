Haberler

Hayırseverlerin ördüğü 200 bere, Mehmetçik'e teslim edildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçik'e teslim edildiğini duyurdu. Gülşen Pısıl ve arkadaşları tarafından hazırlanan bereler, Ege Ordusu Komutanlığı aracılığıyla askerlere ulaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçik'e teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Urla/ İzmir'de ikamet eden Gülşen Pısıl Hanım ve arkadaşlarının gönülden örmüş olduğu 200 adet bere, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alınarak 7'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na gönderilerek Mehmetçiklerimize teslim edildi" denildi.

Paylaşımda, berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürüne ilişkin görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

