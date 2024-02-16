Hayırseverler Tarafından Yaptırılan Anasınıfı Belen'de Hizmete Girdi

Hatay'ın Belen ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda hayırseverler tarafından yaptırılan anasınıfı hizmete girdi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada hayırseverlere teşekkür etti.

Eğitime yapılan yatırımlarının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Hayırseverlerimizin, eğitim alanına ilgi duyması ve yatırım yapması toplumla kucaklaşma ve sevgi bağı oluşturma vesilesidir." dedi.

Hayırseverler adına konuşan Gülşah Erdener Akın da farklı yerlerde yaşayan Hataylıları bir araya getirerek projeyi oluşturduklarını ve depremzedelerin yanlarında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan anasınıfı açıldı.