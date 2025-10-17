Haberler

Hayırseverler Çocuklara Bisiklet Hediye Etti

Hayırseverler Çocuklara Bisiklet Hediye Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde eski bir bisiklete binen çocukların sosyal medyada paylaşılması sonrasında, hayırseverler 13 çocuğa bisiklet hediye etti. Törenle bisikletleri teslim edilen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde eski bir bisiklete binen çocuklar, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayırseverlerin desteğiyle bisiklet sahibi oldu.

Kırsal Büyükkırık Mahallesi'nde bir televizyon programı için yapılan çekimin ardından program yapımcısı, eski bir bisiklete binen çocukları görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyük ilgi gören görüntüyü izleyen ve etkilenen bir hayırsever, başka hayırseverlerin desteğiyle Büyükkırık İlkokulu'nda öğrenim gören 13 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Köy okulunda düzenlenen törenle çocuklara bisikletleri teslim edildi.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine, hayırseverlerin davranışından çok duygulandığını belirterek, "Bizim zamanımızda bu imkanlara ulaşmak zordu. Hayırsever arkadaşlara teşekkür ediyorum. 13 çocuğu çok mutlu ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Program yapımcısı Gazi Korkut da Büyükkırık Mahallesi'nde program çekimi gerçekleştirdiğini anlatarak, "Program sonrası çocukları gördüm. Çocuklar eski bir bisiklete biniyorlardı. Ben de bunu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşım dikkati çekince sağ olsun, hayırsever arkadaşlar bizimle iletişime geçti. Okuldaki tüm öğrencilere destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bisikletlerini alan öğrencilerin ise büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Evlilik teklifinin böylesi görülmedi! Yaptığına yapacağına pişman oldu
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.