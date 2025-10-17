Hayırseverler Çocuklara Bisiklet Hediye Etti

Samsun'un Yakakent ilçesinde eski bir bisiklete binen çocuklar, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayırseverlerin desteğiyle bisiklet sahibi oldu.

Kırsal Büyükkırık Mahallesi'nde bir televizyon programı için yapılan çekimin ardından program yapımcısı, eski bir bisiklete binen çocukları görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyük ilgi gören görüntüyü izleyen ve etkilenen bir hayırsever, başka hayırseverlerin desteğiyle Büyükkırık İlkokulu'nda öğrenim gören 13 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Köy okulunda düzenlenen törenle çocuklara bisikletleri teslim edildi.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine, hayırseverlerin davranışından çok duygulandığını belirterek, "Bizim zamanımızda bu imkanlara ulaşmak zordu. Hayırsever arkadaşlara teşekkür ediyorum. 13 çocuğu çok mutlu ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Program yapımcısı Gazi Korkut da Büyükkırık Mahallesi'nde program çekimi gerçekleştirdiğini anlatarak, "Program sonrası çocukları gördüm. Çocuklar eski bir bisiklete biniyorlardı. Ben de bunu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşım dikkati çekince sağ olsun, hayırsever arkadaşlar bizimle iletişime geçti. Okuldaki tüm öğrencilere destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bisikletlerini alan öğrencilerin ise büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.