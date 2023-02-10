Haydi GSM operatörleri sıra sizde! Depremzedeler ve yakınları elinizi taşın altına sokmanızı bekliyor

10 ili vuran depremde en büyük eksikliklerden biri de iletişim eksikliği. Bölgede telefonlar tam anlamıyla henüz çekmezken, vatandaşlar yakınları ile iletişimlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor. Yoğun kullanım nedeniyle depremzedelerin kullanım hakları bitmiş durumda, birçok kişi ek paket almaya çalışıyor. Bu kapsamda GSM operatörlerinin de elini taşın altına sokması bekleniyor. Depremzedeler ve Türkiye genelindeki yakınlarına ücretsiz ek paket tanımlanması büyük yardımcı olacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği afette, on binlerce kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri felaketin 5. gününde de çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

BÖLGEDE EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ DE İLETİŞİM EKSİKLİĞİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde Türkiye tek yürek olmuş durumda. Depremzedeler için ülke ve dünyanın dört bir yanından yardımlar yağmaya devam ediyor. Bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması ve jeneratör gibi yardımlar ulaştırılıyor. Ancak bölgede iletişim eksikliği de en büyük sorunlar arasında.

VATANDAŞLAR EK PAKET ALMAYA ÇALIŞIYOR

GSM operatörleri hala tam anlamıyla hizmet sağlayamazken, vatandaşlar iletişimlerini internet üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Fakat birçok depremzedenin ve yakınlarının kullanım hakları bitmiş durumda. Vatandaşlar ek paket almaya çalışıyor.

GSM OPERATÖRLERİNİN ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMASI BEKLENİYOR

Bu kapsamda GSM operatörlerinin de elini taşın altına sokması bekleniyor. Depremzedeler ve Türkiye genelindeki yakınlarına ücretsiz ek paket tanımlanması büyük yardımcı olacak.