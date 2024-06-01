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Haydarpaşa Mendireği önlerinde su alan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

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Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknede bulunan 10 kişi, can kurtarma botları tarafından kurtarıldı. Kazazedeler sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarparak su alan teknedeki 10 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknede bulunan 10 kazazedenin, TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 can kurtarma botları tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazazedelerin Harem Tahlisiye İstasyonu'nda sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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