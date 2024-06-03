Haydarpaşa'da Mendireğe Çarpan Teknedeki 10 Kişi Kurtarıldı

Kadıköy Haydarpaşa'da dün mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. Teknede bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulurken, mendireğe çarpan tekne havadan görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Haydarpaşa açıklarında meydana geldi. İçerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe çarparak batmaya başladı. Teknenin içinde bulunanlar yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, batmak üzere olan teknedekileri kurtardı. Kurtarılan 10 kişi Kıyı Emniyetine ait Harem Tahlisiye Bot istasyonuna getirildi. Sağlık ekipleri kıyıya getirilen kazazedeleri sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan sağlık kontrolü sonrasında yaralanan olmadığı belirlenirken, kazazedeler evlerine polis ekiplerince götürüldü.

TEKNE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haydarpaşa açıklarındaki Mendireğe çarpıp 10 kişinin kurtarıldığı tekne, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, teknenin kayalıklara oturduğu, bir kısmının ise suyun altında kaldığı görünüyor. Teknenin sürüklenmemesi için halatlarla bağlantı yapıldığı görüldü.