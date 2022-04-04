Haydarpaşa'da 297 metrelik yük gemisi karaya oturdu! Ekipler olay yerinde
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Haydarpaşa Limanı açıklarında, 297 metre boyundaki yük gemisi yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Olay yerine römorkörler ve bot sevk edildi.
Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 297 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi.
KIYI EGM'DEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Josco Taıcang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel