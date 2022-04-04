Haydarpaşa'da 297 metrelik yük gemisi karaya oturdu! Ekipler olay yerinde

Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 297 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

KIYI EGM'DEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Josco Taıcang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel