Haydarpaşa'da 297 metrelik yük gemisi karaya oturdu! Ekipler olay yerinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haydarpaşa'da 297 metrelik yük gemisi karaya oturdu! Ekipler olay yerinde

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Haydarpaşa Limanı açıklarında, 297 metre boyundaki yük gemisi yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Olay yerine römorkörler ve bot sevk edildi.

Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 297 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

Haydarpaşa'da 297 metrelik yük gemisi karaya oturdu

KIYI EGM'DEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Josco Taıcang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Haydarpaşa'da 297 metrelik yük gemisi karaya oturdu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haydarpaşa, Gemi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title