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Haydarpaşa açıklarında batma tehlikesi geçiren teknedeki 10 kişi kurtarıldı

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa açıklarında kayalıklara çarpan ve su alan teknedeki 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

(İSTANBUL) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa açıklarında batma tehlikesi geçiren teknedeki 10 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa açıklarında kayalıklara çarpan ve su alan teknedeki 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuz'da sağlık ekiplerine teslim edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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