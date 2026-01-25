Hindistan'da mobilya mağazasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Telangana eyaletinin Haydarabad kentindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Haydarabad kentinde dört katlı mobilya mağazasında yangın çıktı.

Polis, yangında 2'si çocuk, 1'i kadın 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, binanın otopark olarak ayrılan bodrum katında mobilya, kimyasal maddeler, plastikler, kumaşlar ve köpük gibi malzemelerin depolandığını, yangının bu durumdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği ifade edildi.