Hindistan'da mobilya mağazasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Haydarabad kentindeki dört katlı bir mobilya mağazasında çıkan yangında iki çocuk ve bir kadın dahil toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Yangının, binanın bodrum katında depolanan malzemelerden kaynaklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
The Times of India gazetesinin haberine göre, Haydarabad kentinde dört katlı mobilya mağazasında yangın çıktı.
Polis, yangında 2'si çocuk, 1'i kadın 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililer, binanın otopark olarak ayrılan bodrum katında mobilya, kimyasal maddeler, plastikler, kumaşlar ve köpük gibi malzemelerin depolandığını, yangının bu durumdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği ifade edildi.