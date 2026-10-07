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Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da iki operasyonda 18 militan etkisiz hale getirildi

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ISPR kaynaklı habere göre, güvenlik güçleri Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da iki ayrı operasyon düzenledi ve 18 militan etkisiz hale getirildi. Kuzey Veziristan'da 13, Mastung'da 5 militan etkisiz hale getirildi; operasyonlarda ağır silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 18 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Devlet radyosu Radio Pakistan'ın, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisine (ISPR) dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçleri istihbarat üzerine Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde operasyon düzenledi.

Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde 13, Belucistan'ın Mastung bölgesinde ise 5 militan etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda ağır silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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