Hayber Pahtunhva'da aşılama ekibi korumasına saldırıda 2 polis öldü, 1 yaralı

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde aşılama ekiplerini koruyan polislere yönelik silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Yerel polis yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mohmand bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polislerin, aşılamayı yapan ekipleri korumak için bölgede bulundukları sırada saldırıya uğradıklarını belirten yetkililer, saldırı sonucu 2 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, saldırının motosikletli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, olayı henüz üstlenen olmadığını bildirdi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA