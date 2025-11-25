Haberler

Hayatta İyilik Var Derneği'nden Sudan'a Su Yardımı

Güncelleme:
Hayatta İyilik Var Derneği, Sudan'daki saha çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi kamp ailelerine 50 ton su yardımı ulaştıracak. Dernek, ayrıca gıda yardımı ve sağlık taramaları gibi ek destekler planlıyor.

Hayatta İyilik Var Derneği, Sudan'daki saha çalışmaları kapsamında bölgeye 50 ton su yardımı ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sudan'da saha çalışmalarına başlanırken, bölgedeki Miram Peace Derneği ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda 36 kampın büyük ihtiyaçları olduğu ve bunların başında önceliğin su olduğu belirlendi.

Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, sıcak bölgede bulunan iki kampa 25'er ton olmak üzere toplamda 50 ton suyun ulaştırılacağını belirtti.

Kamplardaki ailelere gıda yardımı yapılacağını, akabinde nakit yardımı dağıtılacağını aktaran Keleş, ilerleyen süreçlerde kampların içerisinde sağlık taraması, ilaç tedavisi, duş, çadırdan okul ve su gibi önemli ihtiyaçların tespit edilerek adımların atılacağını, ayrıca bölgeye gelebilecek gönüllü doktorlarla ilgili bir çalışma da başlatılacağını kaydetti.

Keleş, 3 ay süreyle ilan edilen ateşkesin kendilerini çok sevindirdiğini, zulmün ortadan kalkmasının en büyük dilekleri olduğunu, bu süreçte kendilerinin de saha çalışmalarında daha rahat hareket edebileceğini dile getirdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
