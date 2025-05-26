Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gazipaşa'da Gerçekleşti

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gazipaşa'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin önemini vurguladı ve kurslara katılanların sayısını açıkladı.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi, gösteriler sunuldu.

Belediye Fuar Alanı'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin örgün eğitim dışında kişilerin hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsadığını belirtti.

Bu yıl 154 kurs açıldığını anlatan Yetkin,"Katılan kursiyer sayısı 3 bin 468. Bunların 45'i ATASEM bünyesinde açılan kurslar olup bu kurslarda bin 243 kursiyer eğitim almıştır. Ortaya koyduğumuz emek ve performans, gurur vesilemizdir." dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Programda, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar, öğretmenleri Zekiye Uğur eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Gösterilerin ardından açılışı yapılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor

Putin'den Trump'ı karşısına alacak çıkış: Nefeslerinin kesilmesi lazım
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı

Narin Güran cinayetinde, sanıkların beklediği karar çıktı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.