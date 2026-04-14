"Hayal ve Hakikat Arasında" resim sergisi Üsküdar'da açıldı

Çamlıca Atölye tarafından hazırlanan ve küratörlüğünü Fatma Güllü'nün yaptığı "Hayal ve Hakikat Arasında" resim sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Fatma Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın, Çamlıca Atölye bünyesindeki sanatçıların uzun soluklu sanatsal faaliyeti sürecinde ortaya çıktığını söyledi.

Güllü, Çamlıca Atölye'nin sanatsal olarak "ortak bir duyarlılık" üzerinden ilerlediğini belirterek, "Sergi, Çamlıca Atölye'deki sanatçıların uzun süreli atölye mesailerinin, ortak sanatsal arayışlarının, estetik tartışmalarının ve kendilerini bulma sürecinin doğal bir sonucu olarak doğdu. Ama en önemlisi bu çalışma, gruptaki tüm arkadaşlarımın uyumu ve fikir birliği ile ortaya çıkan bir süreçtir. Bu anlamda sergi, belli bir sanatsal ortaklaşmanın ürünü olan eserlerden oluşmaktadır. Biz, bu sanatsal ve estetik açıdan bir arada olmayı fazlasıyla önemsiyor ve kıymet veriyoruz." dedi.

"Sergi, bir bakıma hem hayalin hem de hakikatin sınırlarında dolaşıyor"

Serginin isminin "Hayal ve Hakikat Arasında" olduğuna değinen Güllü, "Sergi, bir bakıma hem hayalin hem de hakikatin sınırlarında dolaşıyor. Bu isim bir anlamda sanatsal bir hikayenin de anlatıcısı. 'Hayal ve Hakikat Arasında', renk, doku gibi somut gerçeklerin, sanat yoluyla düşsel yani, soyut bir fikir çevresindeki yolculuğunu anlatıyor. Sanatçı arkadaşlarımızın ortaya koydukları eserler, onların gerçekliği hem nasıl algıladıklarını hem de bu gerçekliği sanatsal bir tutumla nasıl ortaya koyduklarını anlatıyor. Sergi, bir anlamda gerçekliğin somutlaşarak, estetik bir formla kendini açığa vuruşu olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Küratör Fatma Güllü, modern sanatla gerçeklik arasında ilişki üzerine olan görüşlerini şu şekilde paylaştı:

"Gerçeklik ya da hakikatin silikleştiği bir dünyada sanat, daha özelde resim bundan fazlasıyla nasibini almış durumda. Küratörlüğünü yaptığım bu sergi, sanatın bu iki can alıcı kavramına odaklanıyor. Günümüzde hakikat flulaşırken bu sergi, sanatı bir 'dayanak' olarak görüyor. Sanatçılar, gerçekliği hayal süzgeçlerinden geçirerek kendilerine ait fırça darbeleri ile onu yeniden anlamlı hale getirmeyi hedeflediler. Sergide yer alan eserler, gerçekliğin bulanıklaştırılmaya çalışıldığı çağımızda, arkadaşlarımızın hakikate karşı duyarlılığını koruyan ürünler olarak yorumlanabilir."

"Küratör olarak önceliğim, 10 farklı sesi birbirini bastırmayacak şekilde bir araya getirmekti"

Serginin atölye çatısı altında ve belli bir ortak paydayla hareket eden sanatçıların ürünlerinden oluştuğunun altını çizen Güllü, " Sanat, daha özelde resim, bir yandan fazlasıyla bireysel tonajlı ilerleyen, üretim fazlasıyla kişisel ve bireysel olduğu bir anlama sahip. Bir atölye çatısı altında ürünler ortaya koymak hem çok zor hem de fazlasıyla önemli. Bu anlamda sergi sadece güzel resimlerin yan yana gelmesi değil, farklı fikirlerin aynı çatı altında kendine ait bir dünyada üretim yapması, birbirlerinin hayallerinden beslenmesi demektir. Ortaya çıkan iş o atölyedeki ortak enerjinin bir meyvesidir." diye konuştu.

Güllü, serginin 10 sanatçının eserlerinden oluştuğunu aktararak, şunları söyledi:

"Küratör olarak önceliğim, 10 farklı sesi birbirini bastırmayacak şekilde bir araya getirmekti. Tabloları seçerken ve yerleştirirken eserlerin birbirleriyle kurduğu görsel uyuma ve ana fikre odaklandım. Bu nokta benim için son derece önemliydi. Sergi, sanatçılarımızın sanata, hakikate ve kendilerine bakışının yanı sıra birlikte üretilen bir sanat farkındalığının ifadesi. Sergide bu iki noktanın eş zamanlı olarak yan yana bulunması bizim için fazlasıyla önemliydi. Dolayısıyla sergimizi görmeye gelecek ziyaretçiler, gerçekliğin sanatçı zihninde nasıl bir hayale dönüştüğüne tanıklık edecekler. Sergi onlara renkli, derinlikli ve samimi bir estetik deneyim vadediyor."

Sanatçılar Arzu Dönmez, Bağdagül Dede, Emine Anbarlı, Günay Tütüncü, Meryem Terzi, Azize Beyaz, Beyza Halis, Fatoş Dumlu, Halide Cihan Soğukoğlu ve Nurgül Ayın'ın eserlerinden oluşan sergi, 17 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.