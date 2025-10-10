Haberler

Havza MTAL'den Ürün Tanıtım Stantı

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kevser Camisi önünde açtığı stantla okulda üretilen ürünleri tanıttı. Belediye Başkanı Murat İkiz, mesleki eğitimin önemine değindi.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından okulda yapılan ürünlerin tanıtıldığı stant açıldı.

Havza MTAL tarafından Kevser Camisi önünde açılan stantta ziyaretçilere okulda üretilen ürünler tanıtılarak ve okul hakkında bilgi verildi.

Okulun Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Makine Teknolojileri alanlarındaki çalışmalarının yer aldığı stant ilgi gördü.

Standı ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerden ürünler hakkında bilgi alan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, mesleki eğitimin önemine değinerek, "Meslek liselerimiz sanayimizin duyduğu ara eleman ihtiyacı için önem arz etmekte." dedi.

Standı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
