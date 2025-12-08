Samsun'un Havza ilçesinde açılan zanaat atölyeleri öğrencilere üretime yönlendiriyor

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından açılan zanaat atölyelerinde geleceğin zanaatları yetişirken dijital bağımlılıkla da mücadele ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusuna yürütülen Beceri Geliştirme Kursları kapsamında açılan zanaat atölyeleri öğrencilerin el becerilerini geliştiriyor.

İlçedeki ortaokullarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin ardından gönüllü 7. ve 8. sınıf öğrencileri için elektrik-elektronik, mobilya ve robotik kodlama alanlarında kurslar oluşturuldu. Hafta sonu yürütülen çalışmalarda öğrencilerin yakma, rendeleme ve oyma gibi temel marangozluk uygulamaları deneyimleme fırsatı buluyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Ahmet Şemsettin Kartal, kursların hafta sonları devam ettiğini, Eylül-Haziran döneminde sürdüğünü çalışmaların hem temel el becerilerini geliştirdiğini hem de öğrencilerin mesleki eğitim yönetimini güçlendirdiğini kaydetti.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmenlerinden Mustafa Acar, öğrencilerin el aletlerini güvenli ve doğru şekilde kullanmayı öğrendiğini vurgulayarak, "İlk etapta rendeler ve testereler ile başlıyoruz, ardından daha detaylı ahşap çalışmalarına geçiyoruz." dedi.

Kursa devam eden öğrencilerden Akın Ayaz, "Buraya gelmeden önce evde tablet ve cep telefonu ile vakit geçiriyordum. Buraya gelince yeni şeyler öğrendim ve eğlendim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Elyesa Sağlam ise atölyede yaptıkları etkinliklerin dijital alışkanlıklarını azalttığını ifade ederek, "Telefon ve tabletten uzaklaştığımı hissediyorum. Kendi yaptığımız oyunla eğleniyoruz. İleride mesleğimin bu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yılmaz Efe Elmas'ta oyunlarını kullanılmayan geri dönüşüm malzemeleri ile kendilerinin hazırladığını belirtti.