Havza Kaymakamlığı şehit yakınları ve gazilere iftar verdi

Havza Kaymakamlığı şehit yakınları ve gazilere iftar verdi
Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

Havza Fizik Tedavi Merkezinde düzenlenen iftar programında, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Havza Kaymakam Mustafa Ayvat, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladıklarını ve şehitleri andıklarını belirterek, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile aynı sofrayı, aynı lokmayı paylaşmaktan onurluyuz. Sizler bizlere vatanın emanetisiniz ve sizlere her zaman kapımız açık. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi.

İftar programına Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Çağrı Kırlı, Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
