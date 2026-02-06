Haberler

Havza Kaymakamı Ayvat, akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi

Havza Kaymakamı Ayvat, akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Tersakan Irmağı akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi. Çalışmalar, sel ve taşkınların önlenmesine yönelik yapılıyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen Tersakan Irmağı akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından, Tersakan Irmağı'nın Göçmenler Mahallesi'nden geçen 4 kilometrelik bölümünde taşkın ve selleri önlemeye yönelik çalışma yürütülüyor.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam Ayvat, çalışmanın sel ve taşkınların önlenmesine yönelik önemli olduğunu belirterek, "Irmağın ilçe merkezinden geçen büyük kısmında sel ve taşkın koruma duvarı yapımı tamamlandı. Göçmenler Mahallemizde ise 4 bin metrelik bölümünde akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ise çalışmanın can ve mal güvenliği acısından önem taşıdığını dile getirerek, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih