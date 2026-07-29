Haberler

Havza Kaymakamı Serin ve Belediye Başkanı İkiz, Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Havza Kaymakamı Serin ve Belediye Başkanı İkiz, Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Kaymakamı Samet Serin ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Samet Serin ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Serin ve Belediye Başkanı İkiz ziyarette merkezi gezerek Havza Müftüsü Cemil Alıcı'dan merkez çalışmaları ve devam eden yaz Kur'an kursları hakkında bilgi aldı.

Bir süre merkezi gezen Serin ve İkiz, daha sonra merkezde devam eden Kur'an kursunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaymakam Samet Serin, merkeze emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın gönül rahatlığı ile sosyalleşebileceği, doğru bilgiler ile donanacağı güzel ve güvenli bir merkez. Çocuklarımız burada hem dini hem de beşeri konularda emin ellerde eğitim almakta." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı İkiz ise merkezin açıldığı günden bu yana önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı ise kursların 14 Ağustos'ta sona ereceğini ve ilçe merkezi ile kırsal mahalle camilerinin tamamında kursların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Türkiye’de ortalama yaşam süresi belli oldu? Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor

Türkiye'de yaşam süresi değişti: Kadınlar daha uzun yaşıyor
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor