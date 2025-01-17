Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz

Siyasette tansiyon çok yüksek! "Bunu savaş ilanı kabul ediyoruz"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 4 Bin 44 Hastaya Hizmet Verdi

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 4 Bin 44 Hastaya Hizmet Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2024 itibariyle toplam 4 bin 44 hastaya hizmet sunarak, doğal termal su kaynaklarıyla etkili tedavi imkanı sağlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 bin 44 hastaya hizmet verildiği bildirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Havza Termal Oteli ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunarak teorik bilgilerini pratikle birleştirmelerine ve sektöre nitelikli profesyoneller kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Burada Havza'nın doğal termal su kaynakları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve sinirsel sorunlar gibi hastalıklarda etkin tedavi imkanı sunuyor.

40 odalı ve 88 yatak kapasiteli tesis, sağlık ve konaklamayı bir arada sunarak hastaların tedavi süreçlerini konforlu ortamda geçirmesini sağlıyor.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları, MS, parkinson, felç ve kanser tedavisi sonrası lenfödem gibi rahatsızlıkların tedavisine katkı verilen merkezde 2024 itibariyle 4 bin 44 hastaya hizmet sunuldu.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, Termal su ile tedavinin hastaların iyileşme süresini hızlandırdığını ve tedaviye yanıt oranlarını artırdığını belirtti.

OMÜ Tıp Fakültesi ve diğer sağlık bölümlerinden gelen öğrencilere gerçek klinik ortamda uygulamalı eğitim fırsatları sunduklarını vurgulayan İlhanlı, "Her gün ortalama 250 hastaya hizmet veren merkezde kişisel tedavi yöntemleri ve psikososyal destekle iyileşme süreçleri hızlandırılıyor. Termal havuzlar, sauna ve hamam gibi olanaklar, hastaların hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural da merkezde turizm ve fizyoterapi bölümlerindeki öğrencilere uygulamalı eğitim sunarak sektöre nitelikli profesyoneller kazandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Öğretmenlerden okul bahçesinde şampanyalı mezuniyet kutlaması
img

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
img

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.