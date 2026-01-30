Haberler

Havza'da 54 ünite kan bağışı alındı

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında iki gün boyunca 54 ünite kan toplandı. Kampanya, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından desteklendi.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite bağış alındı.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 54 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışı çalışmalarına Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından destek verildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Türk Kızılayın toplumda gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımını sağlamak amacıyla birçok kurum ve kuruluşla iş birliğinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
