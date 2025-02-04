Havza'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Muhtarın Babası Toprağa Verildi
Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Murat Orar'ın babası Mustafa Orar, cenaze töreninin ardından şehir mezarlığında defnedildi. Törene ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında 65 yaşında hayatını kaybeden Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar'ın babası Mustafa Orar'ın cenazesi toprağa verildi.
Kullandığı hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Orar'ın cenazesi, İnönü Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazı sonrası Orar'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Orar'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile vatandaşlar katıldı.