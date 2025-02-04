Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Havza'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Muhtarın Babası Toprağa Verildi

Havza'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Muhtarın Babası Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Murat Orar'ın babası Mustafa Orar, cenaze töreninin ardından şehir mezarlığında defnedildi. Törene ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında 65 yaşında hayatını kaybeden Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar'ın babası Mustafa Orar'ın cenazesi toprağa verildi.

Kullandığı hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Orar'ın cenazesi, İnönü Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Orar'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Orar'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler
img

Geri mi dönüyor? Süper Lig devinden resmi açıklama geldi
img

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.