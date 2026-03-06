Haberler

Havza'da "Tablet Ahmet" iki günde 10 kez sahneledi

Havza'da 'Tablet Ahmet' iki günde 10 kez sahneledi
Samsun'un Havza ilçesinde sosyal sorumluluk kapsamında 'Tablet Ahmet' isimli çocuk oyunu, dijital bağımlılığın olumsuz etkilerini anlatan temasıyla iki günde 10 kez sahnelendi.

Samsun'un Havza ilçesinde "Tablet Ahmet" isimli çocuk oyunu, iki günde 10 kez ücretsiz olarak sahneledi.

Havza Belediyesinde kültür sanat faaliyetleri kapsamında Entegre Harç Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu, son kez Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahneye konuldu.

Oyunda dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini anlatıldı.

