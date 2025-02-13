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Havza'da Sokak Hayvanlarına Mama Destek

Havza'da Sokak Hayvanlarına Mama Destek
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Samsun'un Havza ilçesinde Genç Kızılay Şubesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı. Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kırsal mahallelere mama konularak küçük dostlara yardımcı olundu.

Samsun'un Havza ilçesinde Genç Kızılay Şubesi tarafından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli yerlere mama konuldu.

Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından gönüllülerin katılımıyla kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kırsal mahallelere mama dağıtıldı.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, etkinliğin yardımseverler ve gönüllülerin iş birliğiyle yapıldığını belirterek, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan küçük dostlarımızı beslemek istedik. Onlara bu konuda bir nebze olsa da yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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