Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selin ardından, binaların bodrumlarındaki su ve çamurun boşaltılması ile cadde ve sokak temizliği çalışmaları devam ediyor. Tarihi konaklar da temizleniyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile diğer kurumlara ait iş makineleriyle de cadde ve sokaklar ile ana yol güzergahlarında temizlik çalışması yapılıyor.
İlçede, selden etkilenen tarihi Havza konaklarında da temizlik çalışmaları devam ediyor.