Samsun'da selin neden olduğu hasar sonrası bölgedeki esnaf açıklamalarda bulundu

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Samsun Valiliği'nden, Havza ilçesindeki sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Havza ilçemizde su taşkınlarıyla ilgili toplam 117 ihbar alınmış olup, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ 7'nci Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü, Havza Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. İlk andan itibaren başlayarak gece boyu aralıksız süren ve bugün de devam eden müdahale, hasar/zarar tespit ve temizleme çalışmaları 1063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet, 214 araç, 90 motopomp, 6 bot ve 14 dalgıç pompa ile sürdürülmekte olup, afetin yaraları hızla sarılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'98'DEKİ BUNUN 3'TE 1'İ KADARDI'

Bölgede esnaflık yapan Serdar Tuncel (45), "15-20 dakika içinde böyle oldu, ne olduğunu biz de anlayamadık. Dükkanda büyük hasar oluştu, can kaybımız yok Allah'a şükür. 1998'de meydana gelen sel, bunun 3'te 1'i kadardı. Bunda daha fazla zarar aldık. Dükkanların tavanına kadar su bastı. Arkadaşlarımız mahsur kaldı. Sağ olsun herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

'HAVZA BATTI'

Hüseyin Aksoy (51) da "Havza battı, sağlam bir yer kalmadı ki. Bir sel geldi 10 dakika içinde aldı götürdü. Ne esnaf kaldı ne de millet. Cumhurbaşkanımızın yardımcı olması gerekiyor bize. 1998'deki felaketin 2 katını yaşadık. Etrafta hiçbir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

'BU DAHA FELAKET OLDU'

Yusuf Yeşilyurt (40) ise "İnşallah bize sahip çıkarlar ve el birliğiyle kalkarız bu durumdan. Hasar tespitimiz yapıldı. Ekipler de çalışıyorlar sağ olsunlar. Bu durumu ne kadar erken atlatırsak bizim için o kadar iyi. Bizim zaten dayanacak gücümüz yoktu. 1998'de ben çocuktum ama hatırlıyorum. Bu daha felaket oldu. O dönemde bu kadar olmamıştı. Allah'ım bir daha göstertmesin. Tek dileğim bir an önce yaralarımızın sarılması. Zor durumdan kurtulalım başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. Hem ekiplerin hem de vatandaşların cadde, sokak ve dükkanlardaki temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı