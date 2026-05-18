Selden etkilenen Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali iptal edildi

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta yaşanan sel felaketinin ardından, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali iptal edildi. Sadece resmi program Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Temizlik çalışmaları Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak.

Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 107. yılı anısına düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali iptal edildi.

İlçede Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu yaşanan selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bu yıl 31'incisinin gerçekleştirilmesi planlanan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için toplanan Festival Tertip Komitesi, festivali iptal etme kararı aldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, oylama sonucunda festival etkinlikleri iptal edildi.

Festival Tertip Komitesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, "İlçemizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali iptal edilmiş olup, sadece 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi program Mehmetçik Meydanı'nda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, AA muhabirine, ilçede hayatı normale çevirmek için çalıştıklarını belirtti.

İkiz, "Çalışmalarda büyük mesafeler kat ettik. Öncelikle Valiliğimize, Samsun Büyükşehir Belediyemize, AFAD ve diğer ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah zarar gören esnafımız ve araç sahiplerinin zararları devletimiz tarafından karşılanacak. Havzalı hemşehrilerimiz emin olsun ki zarar ve ziyanlar karşılanacak." dedi.

İkiz, ilçedeki temizlik çalışmalarını Kurban Bayramı'na kadar bitirmeyi planladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
