Havza'da "Rota Yeniden Oluşturuluyor" söyleşisi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinliklerinin ilçelere de ulaşmasını sağlamak amacıyla "Büyükşehirin ışığı ilçelerde parlıyor" etkinlikleri kapsamında Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, eğitimci yazar Dilek Cesur sunum yaptı.

Cesur, aile içi iletişim, dayanışma ve bireyler arası duygusal bağların önemine değinerek, katılımcılarla çocuk gelişimi ve mutlu aile olmanın yolları hakkında tecrübelerini paylaştı.

Söyleşinin sonunda Cesur, kitap imzaladı.