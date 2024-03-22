Havza'da Otopark Sorunu Çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı, Havza Belediye Bakanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Özdemir, Havza Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, talep ve tespitler kapsamında ilçe trafiğinin rahatlatılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Havza'da en önemli sorunlardan biri otoparktı. Samsun Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu mekanik otoparkın hizmete girmesiyle bu sorun ortadan kalkacak. İlaveten, Devlet Demiryollarından aldığımız alanda yaklaşık 100 araçlık yeni bir otopark alanı çalışmamız da hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, bir üst komisyona sevk edildi.

Toplantıya UKOME Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Ertuğrul Sarı katıldı.