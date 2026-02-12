Haberler

Havza'da okul güvenliği ve trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi

Havza Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine yönelik okul güvenliği ve trafik tedbirleri ele alındı. Kaymakam Mustafa Ayvat, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine vurgu yaptı.

Havza'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik okul güvenliği ve trafik tedbirleri toplantısı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlıktaki toplantıda, okul çevrelerinde asayiş ve trafik güvenliği, servis araçları ve kantin denetimleri, zararlı alışkanlıkların önlenmesi ile sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.

Kaymakam Ayvat, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarının öncelik olduğunu belirterek kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Toplantı, ikinci dönemde uygulanacak tedbirlerin belirlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve ilgili birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
