Havza'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Konferansı Düzenlendi

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, "Peygamber Hayatı, Aile Ahlaki ve Ailede Sabır" konferansı düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Müftüsü Seyfullah Çakır katıldı.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, konferansın açılışındaki konuşmasında, Peygambere olan sevdalarını ifade etmeye gayret ettiklerini anlatarak, desteklerinden dolayı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Çakır ise Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Peygamber Efendimizin bizlere verdiği mesajı çeşitli etkinliklerle anlatmaya devam ediyoruz. Haftanın cennet vatanımıza, bütün insanlığı hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Konferansın sonunda Alıcı, Çakır'a hediye takdim etti.