Haberler

Havza'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Konferansı Düzenlendi

Havza'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası kapsamında 'Peygamber Hayatı, Aile Ahlaki ve Ailede Sabır' konferansı gerçekleştirildi. Konferansa İl Müftüsü Seyfullah Çakır katıldı ve etkinlik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesajlarını paylaşma amacı taşıdığı belirtildi.

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, "Peygamber Hayatı, Aile Ahlaki ve Ailede Sabır" konferansı düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Müftüsü Seyfullah Çakır katıldı.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, konferansın açılışındaki konuşmasında, Peygambere olan sevdalarını ifade etmeye gayret ettiklerini anlatarak, desteklerinden dolayı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Çakır ise Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Peygamber Efendimizin bizlere verdiği mesajı çeşitli etkinliklerle anlatmaya devam ediyoruz. Haftanın cennet vatanımıza, bütün insanlığı hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Konferansın sonunda Alıcı, Çakır'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Pişman oldular! Cagliari'den Semih kararı
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.