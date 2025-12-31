Haberler

Havza'da karla mücadele sürüyor

Havza'da karla mücadele sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler, ana arterlerde kar temizliği, yol genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, çalışmaları yerinde inceledi.

Samsun'un Havza ilçesinde, ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının ardından çalışma başlatan ekipler, kar yaağışının etkili olduğu ana artelleri temizledi.

Ekipler, bazı noktalarda yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, çalışmları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek