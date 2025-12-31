Havza'da karla mücadele sürüyor
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler, ana arterlerde kar temizliği, yol genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, çalışmaları yerinde inceledi.
Samsun'un Havza ilçesinde, ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kar yağışının ardından çalışma başlatan ekipler, kar yaağışının etkili olduğu ana artelleri temizledi.
Ekipler, bazı noktalarda yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, çalışmları yerinde inceledi.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel