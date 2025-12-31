Haberler

Havza'da kar yağışı etkili oluyor

Samsun'un Havza ilçesinde gece başlayan kar yağışı ile ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu rakam 20 santimetreyi buldu. Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye santimetreye ulaştı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buluyor.

Belediye ekipleri, öncelikli olarak hastane yolu olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Jandarma, emniyet ve Karayolları ekipleri, yol güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekipleri Vezirköprü-Havza kara yolunda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Kar yağışı nedeniyle ilçede kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime de bir gün ara verildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
