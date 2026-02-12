Haberler

Havza'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tanıtımı yapıldı

Havza'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tanıtımı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin görev ve faaliyetleri tanıtıldı. Programa İlçe Jandarma Komutanı'nın yanı sıra okul müdürü de katıldı ve kariyer planlaması hakkında bilgi verdi.

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilere yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tanıtımı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Havza Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin görev ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Programda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kuruluşu, ?jandarmanın tarihçesi, ?vizyonu, ?Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay temin süreci ile ?akademik eğitim ve sosyal yaşam alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak da program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okul müdürü Bekir Kaya ise öğrencilere kariyer planlaması konusunda etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı