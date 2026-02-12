Havza'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tanıtımı yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilere yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tanıtımı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Havza Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin görev ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Programda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kuruluşu, ?jandarmanın tarihçesi, ?vizyonu, ?Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay temin süreci ile ?akademik eğitim ve sosyal yaşam alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak da program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okul müdürü Bekir Kaya ise öğrencilere kariyer planlaması konusunda etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.