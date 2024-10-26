Havza'da 'İyilik Takımı Gezegenimiz Tehlikede' Müzikali Çocuklarla Buluştu

Samsun'un Havza ilçesinde " İyilik Takımı Gezegenimiz Tehlikede Müzikal" çocuk oyunu sahnelendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen dayanışma, yardımlaşma, dostluk ve sevgi gibi konuların çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Tiyatro Özgün Grubu tarafından iki seans olarak sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.