Havza'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Havza ilçesinde İlköğretim Haftası nedeni ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmetçik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ertuğ'un yanı sıra okul idarecileri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ertuğ, tören sonrası yaptığı açıklamada, ilçede 5 bin 431 öğrenci ve 550 öğretmenle dersbaşı yaptıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizlere emanettir ve onların en iyi şekilde yetişmesi için fedakarca çalışacağız. Yaz döneminde okullarımızda eğitim öğretim için gerekli hazırlıklar yapıldı. İnşallah sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirmek için gerekli hassasiyet içerisinde çalışmalarımız devam edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başta kıymetli meslektaşlarım ile öğrencilerimize hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum." dedi.