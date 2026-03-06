Haberler

Uyuşturucuyu marş dinamosunun içine gizlemiş

Uyuşturucuyu marş dinamosunun içine gizlemiş
Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde, marş dinamosuna gizlenmiş 192,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayda iki şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Havza ilçesinde marş dinamosunun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda Havza ilçesinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kontroller sırasında narkotik dedektör köpeği Pera, kamyonetin kasasındaki araç parçalarına tepki verdi. Araştırmada, sökülen marş dinamosunun içine gizlenmiş 192,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin M.K. (49) ve B.A. (45) gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
