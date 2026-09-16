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Havza'da gıda denetimi yapıldı

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Samsun'un Havza ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

Ülke genelinde halk sağlını ve güvenliğini doğrudan tehdit eden sahte, taklit ve tağşiş ürünler ile etkin mücadele kapsamında yürütülen Gıda Güvenliği-1 Operasyonu kapsamında Havza'da oluşturulan ekip tarafından market, bakkal ve büfelerde sahte, taklit ve tağşiş ürün denetimi gerçekleştirildi.

Denetim faaliyeti, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan ekip tarafından yürütüldü.

Kaynak: AA
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