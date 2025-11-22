Havza'da Gençler İçin Motivasyon Semineri Düzenlendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen motivasyon seminerinde eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu, gençlerle buluşarak sınav hazırlığı, stres yönetimi ve zaman yönetimi gibi konularda bilgilendirme yaptı.
Havza ilçesinde gençlere yönelik motivasyon semineri düzenlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Parlayan Şehir Gururla Samsun" sloganı ile Havza Belediyesi Kültür Merkezinde Gri Koç ile Motivasyon Buluşmaları etkinliğinde, eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu gençlerle bir araya geldi.
Müftüoğlu, seminerde, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, etkili iletişim, motivasyon, dijital bağımlılık ve zaman yönetimi gibi pek çok konuda gençlerin katılımıyla sunum gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel