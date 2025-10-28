Haberler

Havza'da Gazze İçin 551 Bin Lira Bağış Toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle Gazze'ye destek olmak amacıyla 551 bin lira bağış toplandığını açıkladı. Etkinlikler 18 okulda gerçekleştirildi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler ile Gazze yararına 551 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

Ertuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerin yardımlaşma, dayanışma, vicdan ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, aynı zamanda Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacı ile 18 okulda kermes ve çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerin Maarif Eğitim Modeli Değerler Eğitimi kapsamında vicdanlı, yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade eden Ertuğ, "Aynı zamanda Filistin ve Gazze olmak üzeri dünya üzerinde yaşanan insanlık dramlarına karşı duyarlılıklarını arttırmak amacı ile Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenledik. 18 okulumuzda düzenlemiş olduğumuz kermes ve etkinliklerde Gazze'ye insanı yardımda bulunulmak amacı ile 551 bin lira toplandı. Toplanan parayla Gazze yararına bağışta bulunuldu." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ertuğ bir hafta süren etkinliklerde büyük bir başarı yakaladıklarını dile getirerek, "Okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve özellikle öğrenci ve velilerimiz ile birlikte karınca misali insanlıktan ve mazlumdan yana olan tavrımızı göstermek için gerçekleştirdiğimiz etkinlerimize destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.