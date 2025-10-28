Havza'da Gazze İçin 551 Bin Lira Bağış Toplandı

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler ile Gazze yararına 551 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

Ertuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerin yardımlaşma, dayanışma, vicdan ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, aynı zamanda Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacı ile 18 okulda kermes ve çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerin Maarif Eğitim Modeli Değerler Eğitimi kapsamında vicdanlı, yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade eden Ertuğ, "Aynı zamanda Filistin ve Gazze olmak üzeri dünya üzerinde yaşanan insanlık dramlarına karşı duyarlılıklarını arttırmak amacı ile Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenledik. 18 okulumuzda düzenlemiş olduğumuz kermes ve etkinliklerde Gazze'ye insanı yardımda bulunulmak amacı ile 551 bin lira toplandı. Toplanan parayla Gazze yararına bağışta bulunuldu." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ertuğ bir hafta süren etkinliklerde büyük bir başarı yakaladıklarını dile getirerek, "Okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve özellikle öğrenci ve velilerimiz ile birlikte karınca misali insanlıktan ve mazlumdan yana olan tavrımızı göstermek için gerçekleştirdiğimiz etkinlerimize destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.